Leber gekauft? Aufregung um Ex-Barca-Star Abidal

„Der FC Barcelona dementiert kategorisch jede Unregelmäßigkeit, wie es auch schon der Betroffene selbst und die Verantwortlichen des Hospital Clinic Barcelona getan haben“, hieß es am Mittwoch auf der offiziellen Webseite des spanischen Fußballmeisters. Der Bericht schade „der Ehre von Eric Abidal, allen an der Transplantation beteiligten Seiten, dem FC Barcelona und seinem Ex-Präsidenten Sandro Rosell“, hieß es in dem Klub-Statement weiter.