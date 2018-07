Nadal und Djokovic starten in Wimbledon souverän

Der Spanier Feliciano Lopez avancierte mit seinem 66. Grand-Slam-Turnier in Serie zum alleinigen Rekordhalter für die meisten Major-Turniere ohne Unterbrechung. Bisher hatte sich der 36-Jährige den Rekord mit dem Schweizer Roger Federer geteilt. Lopez blieb dank eines 6:3,6:4,6:2-Erfolgs gegen den Argentinier Federico Delbonis im Turnier. „Es ist nur eine Zahl. Ich bin aber richtig stolz auf meine Konstanz, dass es mir gelungen ist, so lange auf so hohem Niveau zu spielen“, sagte Lopez. Keine Mühe hatte bei seiner Auftakthürde der deutsche Alexander Zverev. Der Ranglistendritte besiegte den Australier James Duckworth mit 7:5,6:2,6:0.