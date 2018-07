„MOTHERGUNSHIP“: Shooter mit Waffen-Baukasten

Die unabhängigen Spieleentwickler von Grip Digital und Terrible Posture Games veröffentlichen am 17. Juli den bunten und brachialen Shooter „MOTHERGUNSHIP“. Die Besonderheit an dem Game, in dem sich der Spieler im Stil von Genreklassikern wie „Serious Sam“ durch Horden von Alien-Kanonenfutter und gigantische Bosse kämpft, ist ein umfangreicher Waffen-Editor. Der kann genutzt werden, um so schräge Schießeisen wie eine vierläufige Schrotflinte mit Kreissägen-Bajonett zu konstruieren oder einen Selfie-Stick zur Waffe umzufunktionieren.