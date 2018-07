Kovac will bei Bayern München alle „besser machen“

„Wir wollen erst mal zusehen, dass wir die Spieler besser machen. Was unter dem Strich herauskommt, werden wir sehen. Wir sind hier, um letzten Endes auch Titel zu holen“, sagte Kovac. Er plant mit Lewandowski und Jerome Boateng - insgesamt soll der „sehr starke Kader“ zusammenbleiben. In den ersten Kennenlern-Tagen steht Kovac zunächst nur ein Rumpfaufgebot zur Verfügung, mit allerdings allerhand Klasse wie Franck Ribery, Arjen Robben und Kingsley Coman. Am Montag wurde hinter verschlossener Tür im Leistungszentrum trainiert, ÖFB-Teamspieler David Alaba steigt am 11. Juli ein.