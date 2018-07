Lächerlicher „Rocky“ von Muskelmann verdroschen Kopieren

Folge neun des krone.at-Russland-Tagebuchs, präsentiert von tipp3. Teamchef Franco Foda fordert krone.tv-Reporter Michael Fally auf, in Moskau in Anlehnung an den legendären Rocky-Film, den Kampf gegen Ivan Drago nachzustellen. Fally gibt sich dabei zwar ordentlich Mühe, stellt sich aber trotzdem patschert an, bekommt in einem Moskauer Boxclub aufs Maul und behauptet dennoch, die Challenge geschafft zu haben. Warum? Sehen Sie im Video oben!