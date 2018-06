Irre WM! ER ist der schlechteste Taxler Russlands

Das krone.at-Russland-Tagebuch präsentiert von tipp3, Folge 2: Teamchef Franco Foda will heute unseren krone.tv-Reporter Michael Fally musikalisch in Action sehen. Fally soll mit der Balalaika als Straßenmusiker in Moskau mindestens 1000 Rubel verdienen. Doch schon die Suche nach einer Balalaika verkommt zum Fiasko, und das ist vor allem dem wohl schlechtesten Taxler Russlands geschuldet. Wie die heutige „Oida-Foda-Challenge“ endet, sehen Sie im Video oben.