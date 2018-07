„Leere vor Freude“ bei russischen Helden

Fernando Hierro (Spanien-Teamchef): „Fußball ist so, wir sind in der K.-o.-Phase. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Partie gespielt haben, von der ersten bis zur letzten Minute alles versucht haben, um Chancen zu kreieren. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird, aber ich denke, dass wir genug Chancen hatten, um mehr Tore zu machen. Details haben gefehlt. Das Elfmeterschießen ist dann eine Lotterie. Ich bin stolz auf alle meine Spieler, auf alles, was sie getan haben. Die Mannschaft hat eine gute Mentalität. Ich bin natürlich als Trainer verantwortlich für die Leistung, wir werden uns im Verband alles genau anschauen. Das wir ausgeschieden sind, lag nicht an mir und nicht am Trainerwechsel.“