Knalleffekt! Tour-Startverbot für Froome

Froome startete im Mai auch beim Giro d‘Italia, den er ebenfalls gewann, und nahm danach das Double Giro/Tour ins Visier. In Frankreich peilt er seinen fünften Sieg an, der ihn unter die Rekord-Gewinner einreihen würde. Einer von ihnen, der dem Tour-Veranstalter nahestehende Bernard Hinault, hatte zuletzt starke Kritik am Antreten Froomes geübt und Fahrer sogar zu einem Boykott aufgefordert, sollte dieser an der Startlinie stehen. Wird Froome in der Salbutamol-Affäre nachträglich wegen Dopings bestraft, droht ihm die Streichung aus den Siegerlisten bei Vuelta (2017) und Giro (2018). Die Tour de France will für sich diese Möglichkeit bei der kommenden Auflage ausschließen.