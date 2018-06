Bedarf an Kinderbetreuung in Gemeinde steigt

Mittlerweile gänzlich ausgelastet ist der Hort von Hornstein. „Wir haben eine Umfrage in der Volksschule und im Kindergarten durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, dass bereits 2018/19 17 zusätzliche Kinder das Angebot in Anspruch nehmen wollen“, so Bürgermeister Christoph Wolf. Daher werde bis dahin eine zweite Gruppe gebildet. „Die ist in den bestehenden Räumlichkeiten untergebracht, die dafür allerdings baulich adaptiert werden müssen. Sobald wir grünes Licht vom Land haben, können die Arbeiten starten.“ Insgesamt investiert die Gemeinde hier 9000 Euro.