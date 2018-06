Liverpool: Ex-„Bulle“ soll der neue Gerrard werden

Im Sommer 2014 wechselte Naby Keita zu Österreichs Meister Red Bull Salzburg. Nach zwei überragenden Saisonen in Österreich ging es für ihn bei Leipzig in der deutschen Bundesliga weiter. Jetzt, genauer gesagt ab 1. Juli, beginnt für den Mittelfeldspieler aus Guinea ein neues Abenteuer in England. Wo der 23-Jährige beim FC Liverpool in große Fußstapfen treten wird.