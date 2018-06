Spanier spotten: „Diese Abwehr ist ein Witz“

Dieser Tage macht ein Video die Runde, in dem sich Spaniens Kapitän Sergio Ramos als Sänger versucht. Mit dem andalusischen Künstler Demarco Flamengo nahm er vor der WM das Lied „Otra estrella en tu corazon“ auf. Übersetzt „Ein weiterer Stern in deinem Herzen“ - in Anspielung auf den Stern, der auf den Trikots für WM-Titel steht.