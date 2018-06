Sorge um Maradona: Ärzte kamen nach kranker Show

Große Sorge um Diego Maradona! Er musste ärztlich behandelt werden. Die Fußballfans auf der ganzen Welt haben ihn geliebt, mittlerweile ist Maradona aber zu einem lächerlichen Maskottchen verkommen. Beim 2:1-Zittersieg seiner Argentinier gegen Nigeria lieferte Diego auf der Tribüne eine Show, die an Absurdität kaum noch zu überbieten ist. Er wechselte sein „Dress“ in der Pause, posierte wie ein Messias, vergrub sich, schlief, beschimpfte andere Fans und zeigte den doppelten Stinkefinger in die Menge. Leider traurig, wenn man bedenkt, was für ein Ausnahmekönner er gewesen ist. Am Ende versagte sein Kreislauf, nach dem Spiel wurde er ärztlich behandelt. Er wird sich wohl nicht mehr daran erinnern können, jemals bei diesem Spiel im Stadion gewesen zu sein.