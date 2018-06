Federer nach Sieg gegen Kudla im Finale von Halle

Der Kroate Borna Coric stellt sich Roger Federer am Sonntag bei dessen Griff nach dem zehnten Titel beim Rasen-Tennisturnier in Halle/Westfalen in den Weg. Der topgesetzte Schweizer zog mit einem 7:6,7:5-Erfolg über den US-Qualifikanten Denis Kudla ins Endspiel ein, das er gewinnen muss, um an der Spitze der Weltrangliste zu bleiben. Coric profitierte von der Aufgabe des Spaniers Roberto Bautista.