„Ab September 2019 Vollbetrieb im KH Nord“

Hacker stellte am Donnerstag, einen Tag nach der konstitutionierenden Sitzung des U-Ausschusses, in Wien den Bericht vor, den er vor wenigen Wochen dem Krankenanstaltenverbund (KAV) erteilte. Darin wurden Ziele gesetzt, die sowohl die Baukosten als auch den Zeitplan betreffen. „Das KAV-Management hat nun die klare Vorgabe, die Kosten in Höhe von 1,34 Milliarden Euro nicht zu überschreiten. Entsprechend des Rechnungshofberichts habe ich den politischen Kostenrahmen mit 1,41 Milliarden Euro begrenzt. Das bedeutet, dass das Management für jeden Cent, der über der Zielvorgabe liegt, eine plausible Begründung braucht. Sonst wird eine Überschreitung von mir nicht akzeptiert. Der Vollbetrieb des Spitals wird spätestens im September 2019 erreicht sein - die Endabrechnung erfolgt 2020“, so Hacker.