Fußball-Welt lacht über diesen Salto-Einwurf

Der Iran zeigte am Mittwoch gegen den WM-Favoriten Spanien eine beherzte Leistung. Am Ende musste man sich nur aufgrund eines „Flipper“-Gegentreffers mit 0:1 geschlagen geben. Für Gesprächsstoff nach der Partie sorgte ein kurioser Einwurf von Verteidiger Milad Mohammadi in der Nachspielzeit der WM-Partie.