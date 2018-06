Uruguay gegen Saudis komatös, aber im Achtelfinale

Von panischem Verrammeln des Strafraums war nichts zu sehen, sie spielten bei aller defensiven Vorsicht zumindest im Mittelfeld gefällig mit - freilich mit freundlicher Duldung von Uruguays Kickern, die aber spätestens in der Nähe des eigenen Gehäuses ernsthafter an die Arbeit gingen. Echte Tor-Chancen gab es daher vorerst nicht - und selbst das 1:0 für Uruguay fiel dann in Minute 23 aus einer Nicht-Chance: Weil sich der neue Saudi-Tormann Mohammed Al-Owais bei einem Corner von Sanchez sowohl räumlich als auch zeitlich desorientiert präsentierte und den völlig harmlos zur Mitte gebrachten Ball um Lichtjahre verfehlte. Weil Suarez in seinem 100. Länderspiel für Uruguay seinen Tor-Riecher bewies und aus fünf Metern Entfernung nur seinen Fuß hinhalten musste.