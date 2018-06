Ronaldo köpfelt Portugal mit Tor-Rekord zum Sieg

Früher Treffer bringt Portugal auf Siegerstraße

Wie schon in der ersten Partie gingen die Portugiesen in der vierten Minute in Führung. Ronaldo köpfelte einen zuvor kurz abgespielten Eckball wuchtig ein und erzielte damit bereits sein viertes Tor bei dieser Endrunde. Auf den Landesrekord an WM-Treffern von Eusebio (9 Tore) fehlen Ronaldo damit nur noch zwei Torerfolge. Nur fünf Minuten nach der Führung strich ein Schuss des portugiesischen Aushängeschildes hauchdünn am linken Eck vorbei.