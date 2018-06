20 Millionen Euro: Gleisdorfer Werk wird ausgebaut

Der steirische Autozulieferer Austria Druckguss hat einen langfristigen Auftrag über 35 Millionen Euro aus der deutschen Autoindustrie an Land gezogen. Das Unternehmen baut seinen Standort in Gleisdorf (Bezirk Weiz) mit rund 20 Millionen Euro um mehr als ein Drittel aus. „Im Bereich der Fertigbearbeitung wollen wir die Kapazitäten mittelfristig verdoppeln“, so Geschäftsführer Nikolaus Szlavik am Samstag. Das Unternehmen bekam von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das steirische Landeswappen verliehen.