„Fortnite“-Shitstorm ergießt sich über Sony

Sony erklärt in einem ersten Statement, man sei mit einer Community von 80 Millionen Nutzern pro Monat in puncto Spielerzahl auch ohne Konkurrenzplattformen schon gut aufgestellt und biete bei „Fortnite“ Crossplay mit PC-, Mac-, Android- und iOS-Gamern an, die Namen Xbox und Switch fallen nicht. Darüber hinaus habe man zu dem Thema nichts zu sagen.