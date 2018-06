Anruf von Wladimir Putin stärkt Hype um Ex-Tiroler

Es sind die großen Momente einer Fußballer- und Trainer-Karriere, an die man sich am Ende erinnern wird. So wird Russland-Trainer und Ex-Tiroler Stanislaw Tschertschessow sicher der Eröffnungstag der Fußball-WM für immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil seine Mannschaft einen Kantersieg gegen Saudi Arabien feierte, sondern weil nach dem Spiel bei der Pressekonferenz skurrile Szenen für die Unvergesslichkeit des Tages sorgten.