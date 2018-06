Unwetter-Horror in Graz: Todesopfer im Stadtpark

„Die Trümmer flogen bis zu 100 Meter weit“

Graz und Umgebung waren die Hotspots des Unwetters, doch auch in der übrigen Steiermark richteten Sturm, Wolkenbruch und Hagel enorme Schäden an. Nahe der Kulmschanze in Bad Mitterndorf, wo am Wochenende das Fest der FF Klachau stattfinden soll, wurden die Kameraden Zeugen eines Tornados und was dieser anrichten kann. „30 Quadratmeter des massiven Holzbodens - er besteht aus Pfosten - flogen bis zu 100 Meter weit“, berichtet ein Feuerwehrmann.