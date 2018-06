Zillertalbahn schrieb 2017 schwarze Zahlen

Zum dritten Mal in Folge konnte die Zillertalbahn 2017 ein positives Ergebnis einfahren. Das teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Zudem nutzten 2,46 Mio. Fahrgäste im vergangenen Jahr die Verkehrsmittel des Unternehmens, das sind 26.000 Passagiere mehr als 2016. Seit 2012 habe die Zillertalbahn ein Plus von 18,5 Prozent bei den Gästen erzielt, hieß es.