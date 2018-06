Verjüngungskur: CeBIT startet mit neuem Konzept

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz DFKI demonstriert an seinem Stand, wie Roboter etwa in Indien oder China per „Fernlehrgang“ neue Fertigkeiten erlernen können. Ein optisches Highlight kommt von SAP. Schon am Montag war das Riesenrad des Software-Spezialisten auf dem Campus der Messe in Hannover weithin sichtbar. Es könnte das Zeug dazu haben, ein neues Wahrzeichen der CeBIT zu werden.