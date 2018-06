Trump bekam vor Gipfel mit Kim Geburtstagstorte

Auf einem Foto ist zu sehen, wie sich Trump, der am Sonntag in Singapur gelandet ist, über die Mehlspeise freut. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan, der das Bild via Twitter verbreitete, schrieb dazu: „Ein bisschen früh.“ Der Gipfel mit Kim beginnt am Dienstagvormittag um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ).