Der Dudelsackspieler vom Wolfgangsee

Ob die beiden beim stimmungsvollen Sonnenuntergang auf der Terrasse mit der unvergleichlichen Aussicht auf See, Sparber und Bleckwand wohl auch einem Dudelsackpfeifer gelauscht haben? Heute glaubt so mancher Gast seinen Ohren nicht zu trauen, wenn die ungewohnten Töne des schottischsten aller Musikinstrumente am Wolfgangsee erklingen. Gastgeber Edwin Heider hat mehrere Jahre in Schottland gearbeitet und dabei nicht nur seine Frau, sondern auch den Dudelsack kennen- und lieben gelernt. In der Abenddämmerung überrascht er die Gäste oft, wenn er am Steg romantische Balladen anstimmt: Der Dudelsackpfeifer vom Wolfgangsee sorgt für eine ganz besondere Stimmung in dem ohnehin schon außergewöhnlichen Hotel.