Mit 3D-Raumplanern Wohnträume verwirklichen

Erweiterte Realität

Bei modernen Raumplanern funktioniert das in etwa so: Man installiert die entsprechende App, richtet die Kamera des Smartphones oder Tablets in den Raum und in der Seitenleiste am Bildschirmrand erscheinen verschiedene virtuelle Möbelstücke. Man wählt ein passendes Stück aus, schiebt es mit dem Finger in den Raum - schon steht das neue Wunsch-Sofa im eigenen Wohnzimmer! Natürlich nur virtuell. Aber mit so viel visueller Unterstützung bekommt man schon eine sehr gute Vorstellung davon, wie sich das Stück an dieser oder jener Stelle machen würde. Die Möbelstücke in 3D können natürlich von allen Seiten und Perspektiven aus betrachtet werden. Auch Bodenbeläge oder Tapeten lassen sich mit einer einzigen Fingerberührung austauschen. Das hat schon ein bisschen was von Zauberei.