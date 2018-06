10. Todestag: Darum ist Horst Skoff unvergessen

Selbst zehn Jahre nach seinem Tod in Hamburg wird bei der Recherche deutlich, dass kaum ein Kriminalroman mehr Fragen aufwerfen kann, als das Ableben dieses österreichischen Tennisasses: Eine Spaltwunde in der Stirn, die Augen verschwollen, Lippen zerschlagen, der Körper dunkelblau - so wurde der Unterkärntner bewusstlos in den frühen Morgenstunden in einem Hamburger Hinterhof von der Rettung vorgefunden. Ein bis heute unbekannter Anrufer verständigte die Einsatzkräfte.