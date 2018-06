Zecken lauern auf Fußballfans in Russland

Vor allem die Spielstätten Kalinigrad und Sankt Petersburg, aber auch alle Waldgebiete Russlands gelten als gefährdete Gegenden. Über weite Teile Russlands und Asiens erstreckt sich nämlich der sogenannte „FSME-Gürtel“, der von Europa ausgeht. Während in Sibiren vor allem die Taigazecke Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren übertragen kann, treibt in den westlichen Gebieten eher der „gemeine Holzbock“ sein Unwesen - ähnlich wie in unseren Breiten. Hinzu kommt aber, dass in Russland alle FSME-Virus-Subtypen vorkommen, was den Krankheitsverlauf zu erschweren vermag. Bei uns tritt lediglich einer davon auf. Deshalb raten Experten jetzt noch zur Schutzimpfung. Außerdem trifft man am besten folgende Vorsorgemaßnahmen: Möglichst lange, helle Kleidung tragen, schützende Repellents auftragen sowei den Körper nach jedem Aufenthalt im Freien nach den Tierchen absuchen.