Nobody Cecchinato will auch Djokovic rauswerfen!

Verdasco in Kitzbühel

Djokovic besiegte den als Nummer 30 gesetzten Spanier Verdasco, der sich für dieses Jahr für Kitzbühel angekündigt hat, hatte dabei aber ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Alleine schon die Auftaktgames waren so umkämpft, dass der erste Satz trotz eines 6:3 59 Minuten dauerte. Für den 34-jährigen Verdasco, der in der Runde davor den als Nummer 4 gesetzten Grigor Dimitrow in drei Sets ausgeschaltet hatte, wäre es im 15. Versuch sein erstes Viertelfinale in Roland Garros gewesen.