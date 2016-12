Andi Goldberger: Das sind meine Tournee- Favoriten!

Auf dem Papier ist mit vier Saisonsiegen Domen Prevc der Topfavorit. Der Slowene kann mit seinen Sprüngen eine Konkurrenz zertrümmern. Ich habe aber meine Zweifel, ob es der junge Draufgänger auch rüberbringt. Sein Sprungstil ist anfällig, da kann er auch schnell einmal 20 Meter verlieren ...

Domen Prevc Foto: AP

Vielleicht schnappt sich meine Nummer zwei den Tournee- Sieg. Für mich ist Daniel Andre Tande der Einzige, der auf Augenhöhe mit Domen ist. Der Norweger hat sich bisher aber noch nie belohnt. Ihm müssten einmal zwei gute Sprünge in einem Wettkampf gelingen.

Daniel Andre Tande Foto: AP

Der nächste heiße Tipp ist für mich Kamil Stoch. Der Pole ist schon Weltmeister, Weltcup- Sieger und Olympiasieger. Er weiß also, wie man einen großen Titel holt. Und unter dem Tiroler Cheftrainer Stefan Horngacher ist Kamil wieder in Topform.

Kamil Stoch Foto: Associated Press

Österreich greift diesmal mit geballter Kraft an. Erstens zähle ich Stefan Kraft und Michael Hayböck zu den Mitfavoriten. Die Kumpels sind nicht nur Tournee- Spezialisten, das Duo hat in diesem Winter auch schon Topergebnisse eingeflogen. Zweitens traue ich Manuel Fettner und Andreas Kofler viel zu. "Fetti" springt in der Form seines Lebens, Andi hat sich nach sehr schwierigen Jahren erfangen.

Michael Hayböck und Stefan Kraft Foto: APA/ANGELIKA WARMUTH

Super finde ich, dass Trainer Heinz Kuttin auch jungen Leuten die Chance gibt. Markus Schiffner, Elias Tollinger und Florian Altenburger sollen bei ihrem Debüt einfach jede Station genießen. Weltcup- Punkte sind für das Trio sicher drinnen.

Gespannt bin ich, was die Deutschen zeigen. Severin Freund sehe ich auf einer Stufe mit Hayböck und Kraft. Markus Eisenbichler, Andi Wellinger und Richard Freitag sind in einzelnen Springen für Überraschungen gut.

Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger und Severin Freund Foto: AFP or licensors

Eine saubere Überraschung wäre ein Sieg von Titelverteidiger Peter Prevc. Seine Verunsicherung ist für alle zu sehen.

Andreas Goldberger, Kronen Zeitung