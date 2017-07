US- Militärhubschrauber musste auf Feld notlanden

Wie Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium erklärte, seien die Heckflosse und das Cockpit links vorne beschädigt worden, die Reparatur soll am Freitag durch Techniker der US- Armee erfolgen. Die Besatzung des Black Hawk hatte das Angebot angenommen, in der Kaserne im nahen Mautern (Bezirk Krems) zu übernachten, sagte Bauer.

Foto: APA/ORF/GERNOT ROHRHOFER

Hubschrauber nicht mehr flugtauglich

Die US- Militärmaschine war auf der Rückkehr von einer NATO- Übung in Ungarn in einem Verband Richtung Deutschland unterwegs gewesen, so Bauer. Laut dem ORF NÖ war die Notlandung auf einem abgemähten Getreidefeld bei Bergern gegen 14.15 Uhr angezeigt worden. Der mit sieben US- Militärangehörigen besetzte Hubschrauber sei nicht mehr flugtauglich gewesen. Verletzte gab es nicht zu beklagen.

Von dem Zwischenfall verständigt wurden neben der Polizei die Bezirkshauptmannschaft Krems, die ein Platzverbot verhängte, und Austro Control. Der Luftfahrtbehörde zufolge hätten drei Maschinen dieses Typs von Ungarn nach Linz eine Überflugberechtigung gehabt, wobei eine Maschine gegen 12.40 Uhr ein Problem gemeldet und eine ungeplante Zwischenlandung unternommen habe.

Foto: APA/ORF/GERNOT ROHRHOFER

Maschine nachts von Militärstreife bewacht

Laut dem ORF NÖ machte sich am späten Donnerstagabend auch der US- Militärattaché ein Bild von der Lage. Über Nacht wurde die Maschine von einer österreichischen Militärstreife bewacht, während im Black Hawk ein US- Soldat die Stellung gehalten habe.