Tourismus-Rekord in Graz

2017 brachte ein Nächtigungs-Plus von 3,2 Prozent im Vergleich zu 2016 - zum zweiten Mal in der Geschichte konnten in Graz mehr als 1,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet werden. Der Löwenanteil der Gäste kommt aus dem Ausland, nämlich 57,7 Prozent. Der Anteil der Österreicher, die in Graz übernachten, ist ganz leicht um 0,4 Prozent gesunken.

Nach den Österreichern zieht es vor allem die Deutschen nach Graz (Anteil 22,3 Prozent) - darunter sind natürlich viele Business-Reisende und Kongress-Teilnehmer. Erstmals auf dem dritten Platz liegen die Briten (Anteil 3,2 Prozent). Vor allem die Business-Reisen aus Großbritannien haben zugenommen (Magna und der Bau des Jaguars in Graz).

Der Grazer Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr bleibt im Erfolg bescheiden: "Dieser Erfolg ist keine Solo-Leistung sondern Team-Arbeit von Hotels, Fremdenführern und vielen mehr, die für Graz anpacken."

Im Vergleich der Landeshauptstädte liegt Graz auf dem vierten Platz, hinter Wien (15,5 Millionen Nächtigungen), Salzburg (drei Millionen) und Innsbruck/Igls (1,6 Millionen).

Im Schnitt gibt ein Graz-Besucher 183 Euro am Tag aus; nur ein Drittel entfällt auf die Hotellerie.

"Airbnb" im Visier

Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind "Airbnb"-Kunden (Online-Plattform auch für private Unterkunftgeber) - offiziell waren es 97.500 Nächtigungen. VP-Bürgermeister Siegfried Nagl will scharfe Kontrollen, um die Chancengleichheit mit Hoteliers herzustellen, was etwa die Abgaben angeht!

