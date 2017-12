Bundeskartellamt: Facebook missbraucht Nutzerdaten

Das deutsche Bundeskartellamt hat Facebook in einer vorläufigen Einschätzung das "missbräuchliche" Sammeln von Daten aus Drittquellen vorgeworfen. Zudem sei das soziale Netzwerk in Deutschland "marktbeherrschend", erklärte die Behörde am Dienstag. Das Unternehmen wies dies zurück: Dass Facebook in Deutschland beliebt sei, bedeute nicht gleichzeitig Dominanz.