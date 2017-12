Rapper Diddy will Carolina Panthers kaufen

Für Prominente in den USA ist der Teilbesitz einer Sportmannschaft mehr als ein cooles, neues Spielzeug. Statt noch einer luxuriösen Villa, einer Jacht oder einem Privatjet gönnen sich millionenschwere Musiker und Schauspieler wie Will Smith, Usher, Jennifer Lopez und einst Jay-Z hin und wieder Anteile an mehr oder weniger erfolgreichen Basketball- oder Footballteams. Das kann als Geldanlage gedacht oder einfach mit dem Wunsch verbunden sein, der heimischen Mannschaft unter die Arme zu greifen - von kostenlosen Tickets, Spielernähe und Prestige ganz zu schweigen.

Nicht sehr überraschend also, dass Combs sich als neuer Eigentümer eines NFL-Teams ins Spiel gebracht hat. "Ich möchte die Panthers kaufen. Sagt es weiter", twitterte er am Sonntag über die zum Verkauf stehende Footballmannschaft und sagte in einem Video auf Instagram: "Ich werde der beste NFL-Besitzer sein, den ihr euch vorstellen könnt." Hunderttausendfach wurde der Clip geklickt, Rap und Football sind einfach gutes Entertainment.