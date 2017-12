Xbox-Weihnachtswunder für neunjährigen Samariter

Eigentlich hatte sich der neunjährige Mikah Frye eine Xbox One zu Weihnachten gewünscht, um "Minecraft" zu spielen. Doch dann erkannte der Bub aus der Kleinstadt Ashland im US-Bundesstaat Ohio, dass man um den Preis einer Xbox auch den Obdachlosen helfen könnte, die draußen in der Kälte frieren. Er kaufte mit seinen Eltern um das Xbox-Geld Decken und verteilte sie an jene, die es zu Weihnachten schlechter haben als er selbst. Microsoft belohnte den kleinen Samariter jetzt mit einer Xbox One in limitierter "Minecraft"-Edition.