Zehnter ABL-Sieg in Serie für Swans Gmunden

Die Oberösterreicher feierten am Samstagabend einen 81:71-Erfolg in Oberwart und bauten mit dem zehnten Sieg en suite ihre Tabellenführung aus, weil Verfolger Kapfenberg bei BC Vienna 88:89 unterlag. Für die Entscheidung zugunsten der Wiener sorgte Stjepan Stazic mit einem Dreier in letzter Sekunde.