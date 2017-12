Jakob Pöltls Raptors überrollen Brooklyn Nets

Der Eastern Conference-Nachzügler aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn war im Air Canada Centre schlicht chancenlos. Die hoch konzentrierten Raptors lieferten ihren Fans auch die eine oder andere Showeinlage und untermauerten ihren Status als "Heimmacht". Nächster Gegner am Ontariosee sind am Sonntagabend die Sacramento Kings.

"Schön, wieder zu Hause zu sein! Exzellente Teamleistung beim 120:87-Sieg gegen die Brooklyn Nets", postete Pöltl auf Facebook. Neben den elf Punkten bilanzierte er mit vier Rebounds, zwei blockierten Würfen und je einem Assist sowie Steal.