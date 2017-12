Maximilian Wöber: Jetzt ist die Diagnose da!

Die Knieverletzung von Fußball-Teamspieler Maximilian Wöber ist nicht so schlimm, wie vorerst befürchtet. Wie eine Untersuchung des Ajax-Amsterdam-Legionärs am Freitag ergab, zog sich der 19-jährige Ex-Rapidler laut Clubangaben eine leichte Blessur des Innebands zu. Wöber war beim 3:1-Sieg Ajax' gegen Excelsior am Donnerstag nach etwa einer halben Stunde mit der Bahre vom Platz getragen worden.