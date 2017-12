Sturm-Senkrechtstarter Maresic: "Erst der Anfang!"

Diesen Fußballherbst wird Dario Maresic sicher nicht so schnell vergessen. "Beschweren kann ich mich nicht", schmunzelt der Shootingstar auf die Frage nach seinem Herbst-Resümee. "Ich hab viel Einsatzzeit bekommen, das ist das Allerwichtigste. Der Trainer hat mir sein Vertrauen geschenkt. Aber das war für mich erst der Anfang"

Zu Foda ins Nationalteam?

Der 18-jährige Senkrechtstarter will mehr. Die Winterkrone mit Sturm Sonntag im "Happel" soll ein erster Schritt am Weg zur großen Karriere sein. Dass im Jänner mit Franco Foda ausgerechnet sein "Förderer" zum ÖFB wechselt, ist für Maresic "nicht leicht. Bei Markus Schopp und Franco Foda muss ich mich ja bedanken, ohne sie wäre ich nicht dort, wo ich bin. Aber ich freu mich auf die Herausforderung unter Trainer Vogel, Trainerwechsel werden ja in der Karriere noch öfter passieren. Und vielleicht treffe ich Foda ja einmal wieder", lacht Maresic und denkt dabei ans Nationalteam.

Mit Werner Gregoritsch war’s übrigens der U21-Teamchef, der den Jungstar in schwierigen Zeiten, als Maresic "dank" vermeintlicher Millionenforderungen seiner Manager ins Kreuzfeuer der Medien geraten war, zur Seite stand. "Er war der Erste, der zu mir gesagt hat, ich soll das alles nicht so ernst nehmen. Solche Dinge werden noch oft passieren." Auch das war wohl alles erst der Anfang.

Georg Kallinger, Kronen Zeitung