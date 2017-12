Wie kam es tatsächlich zur Horror-Explosion?

Verpuffung bei neuem Anlagebehälter?

Als ein Auslöser für das dramatische Unglück wird derzeit eine Verpuffung bei einem neuen Anlagebehälter, der am Montag in Betrieb genommen und mit sechs Bar Druck begast worden war, vermutet. Nachdem am Dienstag kein Druckverlust bemerkbar gewesen sei, sollte der Anlagenteil im Bereich der Filterseparation in Vollbetrieb genommen werden und zuvor von einem TÜV-Mitarbeiter überprüft werden. In diesem Bereich sei es laut Teichert während der Abnahme zu dem Unfall gekommen. Zudem habe es eine "enorme Hitzeentwicklung" gegeben, durch die selbst Autos auf dem Parkplatz geschmolzen sind.