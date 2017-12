Erster NBA-Dreipunkter von Jakob Pöltl

Sechster Sieg in Serie für die Toronto Raptors in der NBA: Mit dem 102:87 am Sonntagabend (MEZ) bei den Sacramento Kings beschenkten DeMar DeRozan und Kollegen auch ihren Coach Dwane Casey, der sein 500. Spiel auf der Bank der Kanadier beging. 278 davon hat der 60-Jährige nunmehr gewonnen. Jakob Pöltl feierte seine Premiere mit einem Treffer aus der Distanz.