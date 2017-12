Herzog knackt österreichischen Rekord über 1.000 m

"Das war mein bester Lauf über 1.000 m. Ich bin gut gestartet und die erste Runde war richtig stark. In der Schlussrunde habe ich nochmals alles gegeben und bin super happy mit dem neuen Rekord", sagte die 22-jährige Herzog und gab zu, dass sie der vierte Platz "schon ein wenig anzipfe".

Viola Feichtner landete über 3.000 m in der Division B nur an der 30. Stelle. Armin Hager ging über 1.000 m in der Division B nicht an den Start. Erst nach Mitternacht (MEZ) hatte Linus Heidegger in der Division B sein Rennen über 5.000 m (Bericht folgt Montag).