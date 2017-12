Nächste Absage! Anna Gasser muss weiter pausieren

"Die gute Nachricht ist, dass der Knochen nichts abbekommen hat", sagte die 26-Jährige nach am Dienstag erfolgter ärztlicher Konsultation bei Christian Fink in Innsbruck. "Aber es dauert eben eine gewisse Zeit, bis die Prellung und der damit verbundene Bluterguss vollständig abgeklungen sind und keine Schmerzen mehr verursachen."

Die Siegerin von Mailand und Peking plant nun, nächste Woche beim Slopestyle im Rahmen der "US Dew Tour" am 16. Dezember in Breckenridge wieder dabei zu sein. "Bis dahin sollte ich körperlich wieder so weit sein, dass ich fahren kann", meinte Gasser.