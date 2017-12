Salzburg und Dornbirn schreiben mit Heimsiegen an

Red Bull Salzburg und der Dornbirner EC haben am Samstagabend in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Heimsiege verbucht. Die Mozartstädter legten den Grundstein zum 4:1 gegen Znojmo ebenso wie die Vorarlberger beim 3:0 gegen Zagreb im ersten Drittel. In der Tabelle schob sich Salzburg vorerst auf Rang vier vor, Dornbirn verbesserte sich um drei Ränge und ist nun Fünfter.