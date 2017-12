FC Barcelona lässt gegen Celta Federn

Der FC Barcelona hat am Samstag in der spanischen Meisterschaft im Heimspiel gegen Celta Vigo nur ein 2:2 erreicht. Damit hat der erste Verfolger Valencia am Sonntag die Chance, mit einem Auswärtssieg gegen Getafe bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heranzukommen. Atletico und Real Madrid könnten den Rückstand auf die Katalanen noch am Samstagabend auf sechs Zähler reduzieren.