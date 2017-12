Juve-Star Higuain schießt Ex-Klub Napoli k.o.

Ausgerechnet Gonzalo Higuain hat Juventus Turin im Schlager der italienischen Meisterschaft zum Sieg in Neapel geführt. Der Argentinier schoss den Titelverteidiger im Schlager der Serie A am Freitag mit seinem Tor in der 13. Minute zu einem 1:0-Sieg. Für Napoli setzte es die erste Saisonniederlage.