Duell mit Herren: Svindal ergreift für Vonn Partei

Keine Familien-Zusammenkunft

Die Familien-Zusammenkunft der besonderen Art fand in Lake Louise nicht statt. Vonn kam am Sonntag im Chateau an, kurz zuvor hatte ihr geschiedener Ehemann Thomas das Nobelhotel verlassen. Tom ist als Coach des Herren-Skiteams von Großbritannien in den Weltcup zurückgekehrt. Bis zur Trennung von Lindsey war er an der Seite seiner Ehefrau als Trainer-Manager durch den Ski-Winter gegondelt.