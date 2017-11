Gregor Schlierenzauer ist zurück auf der Schanze!

Schlierenzauer erlitt am 30. Oktober einen Seitenbandeinriss im rechten Knie. Der Tiroler erklärte immer wieder, dass er sehr zufrieden mit den Fortschritten sei. "Ich werde Ende November, geplant am 25., wieder in Österreich skispringen und mich Schritt für Schritt zurücktasten an die Weltspitze", sagte Schlierenzauer.