Über den Umgang mit kritischem Sportjournalismus

Österreich, Republik der Verhaberung? In einem Land, in der ob seiner überschaubaren Größe "jeder jeden kennt", so eine gängige These, bleibt kritischer Journalismus, zumal im Sport, auf der Strecke. Zu nahe stünden einander Athleten samt deren PR-Vertreter und Journalisten, beanstanden Kritiker. Ist dem so? Welchen Regeln folgt die Beziehung von Sport-Journalismus zu -PR? Wie viel Nähe verträgt und wie viel Distanz benötigt eine seriöse Zusammenarbeit?