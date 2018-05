Klimaanlagen: Alle Vor- und Nachteile im Detail

Außerdem brauchen mobile Kühlgeräte einen Abluftschlauch, der die warme Raumluft nach außen abgibt. Dieser Schlauch muss ins Freie geführt werden. Bei Wohnungen reicht es zwar in der Praxis, das Fenster einen Spalt zu öffnen und dort den Abluftschlauch zu platzieren. Damit sinkt jedoch gleichzeitig die Effizienz des Systems, da über den Fensterspalt wieder warme Luft in den Raum strömt. Verschließbare Be- bzw. Entlüftungsschächte sind besser, kommen aber selten vor. Und der nachträgliche Einbau ist nicht zu unterschätzen.

Vorteile: Mobile Klimageräte sind in der Anschaffung deutlich günstiger und können praktisch überall eingesetzt werden.

Gut zu wissen: Genau auf die Luftmengenkapazität (in Kubikmeter) achten. Ist die Anlage zu klein dimensioniert, läuft sie dauernd auf Hochtouren und verbraucht dementsprechend viel Strom.